傷害容疑などで逮捕され不起訴処分となった20代男性の弁護士が、虚偽有印公文書作成・同行使や、特別公務員暴行陵虐などの罪で告発した北海道警の複数の警察官について、札幌地検は24日までに不起訴処分とした。20日付。理由は明らかにしていない。