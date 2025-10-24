京都・祇園の老舗茶舗「祇園辻利」が、2025年10月24日に東京スカイツリータウン・ソラマチ店をリニューアルオープン。これを記念して、新メニュー「ちょい食べ日本茶スイーツ」の提供がスタートします。お茶と一緒に楽しめる小さな贅沢として、「白玉だんご」「抹茶カステラ」「あんみつ」の3種が登場。抹茶の豊かな香りとやさしい甘さに包まれる、癒しの時間をソラマチで堪能してみませんか