岡山県津山市に、気軽に運試しが楽しめるという新感覚のレクリエーションが登場しました。以前は利用者が少なかったある施設を活用したといいます。記者が体験してきました。 【写真を見る】「津山開運コインロッカー鍵ガチャ」登場一等は5000円相当のつやま和牛【津山】 観光案内のほか、土産物も販売する津山観光センターです。（秋庭貴泰記者）「豪華景品の当たる運試し。一体どんなものなのでしょうか」