福岡県警豊前署は24日、吉富町の路上で同日午前7時20分ごろ、登校中の男子児童が見知らぬ男から「お母さんが入院したから一緒について来てほしい」「お菓子もある」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30歳くらいで黒色帽子、黒色マスク、黒色上下服着用。