静岡県伊東市の田久保真紀市長は10月31日に市議会の臨時会を開くことを24日に告示し、市長はこの日に失職することが濃厚になりました。本人は23日から岐阜県を訪れ、初めての県外公務に臨みました。 【写真を見る】「見るとみんな買っちゃう」田久保市長が岐阜の朝市で買い物を楽しむ 初の県外公務に臨む一方で市議会の臨時会を告示...自身の31日の失職が決定的に=静岡・伊東市 ＜記者＞ 「何を買いましたか？」 ＜田久保真