10月24日午後、静岡県沼津市内の交差点で乗用車と歩行者が衝突する事故があり、歩いていた高齢の女性が重体の模様です。 【写真を見る】交差点で車と歩行者が衝突 横断歩道のない道路を横断していた高齢女性をはねる 91歳女性が重体か=静岡・沼津市 24日午後1時半頃、沼津市東椎路の市道交差点で、乗用車と道路を横断していた歩行者が衝突しました。この事故で、道を渡っていた沼津市大塚の無職の91歳の女性が頭を打ち、重体とみ