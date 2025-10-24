【SVリーグ】大阪ブルテオン vs. サントリーサンバーズ大阪（10月24日・男子第1節）【映像】「仕上がり度」がエグい 中学時代の秘蔵写真SVリーグ男子開幕戦の中継に登場した人気アイドルの”秘蔵写真”に「可愛すぎる」「美人さん」「はい かわいい」などファンが騒然となる一幕があった。大同生命SVリーグ男子は10月24日に2025-26シーズンの開幕を迎え、ともに大阪に本拠地を構える大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪