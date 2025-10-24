田原総一朗さんBS朝日は24日、19日放送の討論番組「激論！クロスファイア」で司会のジャーナリスト田原総一朗さん（91）がモラルを逸脱した不適切な発言をしたとして、番組を終了すると発表した。BS朝日によると、番組には社民党の福島瑞穂党首や立憲民主党の辻元清美参院議員らが出演。自民党の高市早苗総裁の政治姿勢を批判する両議員とのやりとりの中で、田原さんが「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言した。番