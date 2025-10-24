リード決勝で完登した男子の安楽宙斗＝福岡県飯塚市スポーツクライミングで新設の国別対抗戦グランドファイナルズは24日、福岡県飯塚市でリード決勝が行われ、日本（安楽、吉田、野中、谷井）は161.5点で2位だった。167.0点の韓国が初代王者に輝いた。決勝には23日の予選を突破した4チームが参加し、3位はイスラエル、4位は米国だった。リードは二つのルートが用意され、男女2人ずつ計4人構成の各チームが男女ペアに分かれて異