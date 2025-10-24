中国のロボットメーカーは24日従来より低価格の人型ロボットを発表しました。教育現場や家庭での普及を目指します。中国の新興ロボットメーカー「加速進化」は24日新たな人型ロボットを発表しました。価格は日本円で60万円ほどです。小型で軽量なため子供でも扱いやすいことが特徴で、見学に来た地元の小学生はロボットに触れて楽しんでいました。地元の小学生「1つ買って試してみたい！(学校にあったら)もっと面白くなる！」こ