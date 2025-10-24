モデルで女優の横田真悠が２４日までにＳＮＳを更新。秋服姿を公開した。自身のインスタグラムに「寒くなってきたから風邪ひかないように」とつづり、ブラウンコートを身にまとった自撮りショットを公開した。この投稿に「冬の真悠ちゃん大好きだから楽しみ」「ほんと可愛いなぁ」「かわええわぁ…」「真悠ちゃん×秋の組み合わせ好きすぎるから秋終わって欲しくない〜〜」「何気ない表情がいいね」「もっと顔みたいーー」「