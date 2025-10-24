昨シーズン、生まれ変わったVリーグで初代王者に輝いた、フラーゴラッド鹿児島。25日、連覇へ向け、新シーズンが開幕します。注目の新加入選手、そしてキーマンは？ 25日、新シーズンの開幕を迎えるフラーゴラッド鹿児島。 東西9チームずつ、18チームで争うVリーグで、フラーゴラッドは昨シーズン、西地区2位からの下剋上でプレーオフの頂点に。