今年4月まで長野市の善光寺大本願の住職を務めた鷹司誓玉前上人の退任式と、あらたに住職を務めている川名観惠上人の晋山式が24日行われました。鷹司 前住職から川名住職へと手渡されたのは歴代の住職が代々受け継ぐ仏具の「払子」。今年4月に退任した鷹司誓玉・前住職は東京都出身で現在95歳。121代目として、これまで28年間にわたって住職をつとめ、今年4月に退任しました。そして122代目となる川名住職は東京都出身の85歳。東京