新潟地方検察庁は24日、姉を包丁で切りつけたとして逮捕・送検された男性について不起訴処分としました。男性は10月15日夜、佐渡市の自宅で30代の姉に対して、包丁で顔面を切りつけケガをさせました。搬送された姉は意識があり、命に別状はありませんでした。警察は男性を殺人未遂の疑いで逮捕していましたが、新潟地検佐渡支部は10月24日付けで傷害罪で不起訴処分としました。新潟地検は不起訴の理由について、「殺意認定に足る証