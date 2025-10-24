オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都（しゅうと）投手が10月23日のプロ野球ドラフト会議で阪神から5位で指名を受けました。テレビ新潟のスタジオで能登投手に聞きました。Q）一夜明け、どんな気持ちですか？〈オイシックス能登嵩都投手〉「本当にやっぱりうれしいです」県内では育成枠でも次々と指名され、計4人がセパ12球団への扉を開きました。東京で開かれたプロ野球ドラフト会議。多くの選手がこの日にかけてアピ