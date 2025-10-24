日本サッカー協会(JFA)は24日、U-17ワールドカップに出場するU-17日本代表において、メンバーに変更があったと発表した。サガン鳥栖U-18のFW谷大地が怪我のために離脱。代わってFC東京U-18のFW北原槙を招集する。同代表は先日、FW瀬尾凌太(桐蔭学園高)の負傷によって、谷を追加招集していたが、その谷も今回、負傷で大会出場が困難になった。カタールで開催されるU-17W杯において、日本はモロッコ(11月3日)、ニューカレドニ