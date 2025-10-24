OCTPATHが、12月17日(水)に発売する待望の8thシングルのタイトルと新ビジュアルを公開した。8thシングルは「スターライトランデブー」と題し、OCTPATHのストロングポイントであるボーカルとダンスで魅了するステージングライクな作品だ。表題曲「スターライトランデブー」は、ポジティブでハッピーで胸騒ぎがするようなパーティーチューン。 “日本を、世界を元気に” というコンセプトのもと、コールアンドレスポンスが楽しい、一