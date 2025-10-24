こはならむが、新曲「星の鼓動」のMVを10月25日21時に公開することを発表した。◆こはならむ 動画本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『友達の妹が僕にだけウザい』のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲。ボカロP・MIMIが作詞作曲を担当している。淡く切ないメロディと、寄り添うような歌声が印象的な楽曲になっているという。今回のMVには、若手俳優の香音と莉子が出演し、2人のヒロインを演じる。映像のテーマは、“主人公