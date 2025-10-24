2026年1月10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）、東京・有明アリーナにて「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」の開催が決定！毎週土曜日よる10時に日本テレビ系で放送している当番組が初めてライブを開催。本日、豪華9組の出演アーティストを情報解禁！なお、「with MUSIC LIVE」の配信予定はございません。“会場だけで味わえる”特別なライブをぜひお見逃しなく！【出演アーティスト】※各日 五十音順Day1）1月10日（土