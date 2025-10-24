なとりが、新曲「にわかには信じがたいものです」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。◆なとり 動画本楽曲は去年リリースされた「IN_MY_HEAD」に続く、バンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。公開されたMVは、なとりとしては珍しく女性がヒロインのMVになっているという。映像は、「プロポーズ」の映像監督も務めた深山詠美が本作も担当。アートワーク