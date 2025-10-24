ICExが、新曲「Da-Da-Da」を本日配信リリースした。◆ICEx動画「Da-Da-Da」は、10月16日よりスタートしている、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』の主題歌となっており、光があるから生まれる「シャドウ」をテーマに、これまでのICExとは一味違う、ダークでスリリングなアップナンバーとなっているという。また、本日YouTubeにて「Da-Da-Da」のオフィシャルオーディオも公開された。さらに、「Da-Da-Da」のリリース
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 3. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 4. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 5. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 6. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 7. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 8. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
- 9. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 10. 城田優、複雑な家庭環境を告白
- 1. 安倍氏クラブ 米大統領に贈呈へ
- 2. 高市内閣の支持率示すグラフ誤り
- 3. NHK 高市内閣を意図的に攻撃か
- 4. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 5. 股間にメニュー表 男性が謝罪
- 6. 熊襲撃で男性死亡 夫婦を助けに?
- 7. 名前をちゃん付け セクハラ認定
- 8. 培養室で死亡 酸素欠乏の可能性
- 9. 田原氏不適切発言の番組打ち切り
- 10. 物件5棟に中国系法人677社が登記
- 1. 立憲民主党の水沼秀幸、信表明演説に参加！ユーザーからは「野次がうるさかった」との反応も
- 2. ヤジ議員に「行儀悪い」批判殺到
- 3. リニア工事が原因か 各地で異変
- 4. 政府「国家情報局」を創設へ
- 5. 独裁ではないか 政権の姿勢批判
- 6. クマ被害に「自衛隊使うべき」
- 7. 田久保市長が書類提出→失笑の嵐
- 8. 所信表明に「中国嫌いなんだな」
- 9. 農水大臣「おこめ券」発言に騒然
- 10. 露 日本は平和条約締結に賛成
- 1. 中国 高市首相の所信表明に反論
- 2. NBA監督ら37人逮捕 ゲーム不正
- 3. ジバンシィ氏 韓国人女性と挙式
- 4. インドでバス炎上 乗客20人死亡
- 5. 米における銃の実態 日本人驚き
- 6. 初来日 お好み焼きを食べて絶賛
- 7. 小学生ら10人超はねられる 中国
- 8. 現実世界でスーパーマリオのコースを作ったり遊んだりできる「レゴスーパーマリオ」の拡張セットで遊んでみた
- 9. ワコムとZOTACがコラボ 制作体験
- 10. 仏博物館で金塊窃盗 24歳女逮捕
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 東大卒 可愛すぎるゴミ屋敷住人
- 3. プロ野球で最も選手が集う高校
- 4. UQ値上げへ 乗り換え先の候補は
- 5. 実家1週間滞在で請求 妥当な額
- 6. 大学授業料 年収以外にも条件?
- 7. 同じ職種でも年収に100万円の差
- 8. 【ホテルニューグランド】日本新三大夜景都市に選出された横浜の美しい夜景を堪能しながらの至極のメニュー「イルミネーションを楽しむフルコースディナー」（パノラミックレストラン ル・ノルマンディ）
- 9. デジタルデータソリューションとカナモトが、データインシデント対応・サイバーセキュリティ分野における業務提携契約を締結
- 10. 「メール送りました」報告必要か
- 11. 若者の「日本酒離れ」6つの理由
- 12. 「百貨店アパレル」消滅した理由
- 13. コウテイペンギンの父は｢子の孵化｣に命を捧ぐ
- 14. 連載･伊藤詩織｢米国を変えた"RBG"の死と"TIME誌100"選出の意味｣
- 15. 喫煙後45分は「職場出禁」の有名企業も、たばこ臭さが会社に与える大損失
- 16. 「ルフィ事件」現地での見え方は
- 17. なぜ｢政権交代｣は響かない言葉になったのか…枝野幸男が考える｢立憲民主党と旧民主党の決定的な違い｣
- 18. 知的財産権に無知 成功前に悲劇
- 19. 鹿児島｢鉄道廃止｣と関係なく発展した街の現在
- 20. ザッパラスが続伸、合理化効果で上期営業損益は黒字転換
- 1. ダイソーのカードホルダーが便利
- 2. 財布にスッと書けるミニマルペン
- 3. 機械学習を簡素化 OSSを紹介
- 4. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
- 5. 勝手にケータイを触る人に警告
- 6. iPhoneでVHS画質ビデオを撮る VHS Camcoder アプリ。音もちゃんと劣化
- 7. スマホ版マリカー 映像が流出
- 8. ショートフィルムを贅沢に味わえた５日間 品川国際映画祭が本日終了
- 9. モトローラ、6.3型の3眼スマホ「moto g8 plus」を3万円台で発売
- 10. 10歳の少女は隠語として「コールスロー」などを使った性的なメッセージを10代の少年よりも高い頻度でやり取りしている
- 11. Chrome拡張機能をスッキリ整理
- 12. 最先端の都市型スマートビルにはロボット、AI、IoT技術が満載 9月開業の「東京ポートシティ竹芝オフィスタワー」の最先端技術
- 13. 【Amazon得報】本日限り！ スタンド付属する布製ハンモックセットが18%オフの7,400円！
- 14. Bluetoothでスマホ連携、新世代ポラロイド「Polaroid Now+」 24,750円
- 15. 予算10万円以下で選ぶミラーレスカメラのおすすめ5選。スマホカメラで物足りない人はステップアップを！
- 16. ウクライナへの侵攻により、ロシアの宇宙開発は衰退の一途をたどることになる
- 17. 一律必要だった「児童手当の現況届」の提出、原則不要に 負担軽減
- 18. “あの”圧倒的背徳感メニューを好きなだけ！焼肉ライク、時間内無制限の焼肉食べ放題プラン
- 19. 「海外で同じようなサービスが生まれるのでは」 AI画像自動作成サービス『mimic』に不正利用の懸念が噴出→全機能停止へ
- 20. 音楽制作のプロが語る、ソニー新モニターヘッドホン「MDR-MV1」の底力
- 1. 指名漏れの渡辺向輝 野球引退へ
- 2. 大谷に「なぜ私を憎むのですか」
- 3. 麟太郎に「卒業しないと」と指摘
- 4. 山本由伸 大谷は信じられない
- 5. WS直前に激震 ド軍主力投手離脱
- 6. 大阪桐蔭エースが無念の指名漏れ
- 7. 高橋藍の二股報道…集まる同情
- 8. 大谷が麟太郎へ「気持ちが大事」
- 9. 男子バレー 田村保乃が語る心境
- 10. 森下「1点多く勝っていれば」
- 1. ちさ子 姉が「暴行事件」で連行
- 2. はらぺこツインズ 活動休止発表
- 3. 城田優、複雑な家庭環境を告白
- 4. 田中みな実 多発する「不仲説」
- 5. 国分問題「DASH」打ち切り望む声
- 6. ミセス大森の報告に「早すぎw」
- 7. 河合郁人の強烈「束縛」ドン引き
- 8. ほっかほっか亭の捜索依頼 採用
- 9. じゅん子氏「28秒会見」に初言及
- 10. ちさ子姉に批判コメ「許さない」
- 1. いまラブホ入りました 現場緊迫
- 2. 「佐世保」はなんて読む？一発で読める？
- 3. 7児の母が第8子妊娠 歩くの困難
- 4. モス「テリヤキチキンピザ」登場
- 5. 森香澄が纏う新作「lunar」登場
- 6. 「昼メシの流儀」アニメ化へ
- 7. 「トーガ」が造形作家 NAGNAGNAGの没後初の展覧会を開催、ソフビ全4作を展示販売
- 8. ローソン100 ドラクエとコラボ
- 9. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
- 10. 冬になる前にやっておきたいこと／スズキさんと金曜の午後 vol.171【連載マンガ】
- 11. 「パートは家事をするためだろ」怠惰な夫のありえない発言に愕然！＜支配の家からの脱出 2＞【本当にあった読者のはなし Vol.111】
- 12. 相性が良いはずなのに長続きしない。「別れる運命」にあるカップルの共通点
- 13. 12星座「ぐーたら」ランキング
- 14. 単にスリムなだけじゃない♡ 色っぽボディを作るオルチャンたちの“食事ルール”って？
- 15. 「忍者めし」 新味はモリンガ
- 16. ブレンディのコンビニ限定ボトルコーヒー「挽きたてプレミアムブラック」
- 17. 体温、体重、便…自宅でもできる“隠れ不調”の見つけ方
- 18. 人気店のレア「生食パン」が美味
- 19. 40代ヘアカラーは上品に仕上げる！おすすめはこちら♡
- 20. 台湾の定番グルメを堪能！台東市内の周遊旅にオススメのスポット4選