ICExが、新曲「Da-Da-Da」を本日配信リリースした。◆ICEx動画「Da-Da-Da」は、10月16日よりスタートしている、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』の主題歌となっており、光があるから生まれる「シャドウ」をテーマに、これまでのICExとは一味違う、ダークでスリリングなアップナンバーとなっているという。また、本日YouTubeにて「Da-Da-Da」のオフィシャルオーディオも公開された。さらに、「Da-Da-Da」のリリース