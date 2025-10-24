崎山蒼志が10月22日にリリースした新曲「ダイアリー」のミュージックビデオを公開した。「ダイアリー」はTVアニメ『SANDA』のエンディングテーマとして書き下ろされた作品。MVでは、メガネ、白シャツ、デニムといういでたちの崎山蒼志がたくさん登場。縦横無尽に踊ったり、歌ったり、まさに楽曲同様、遊び心満載の世界観になっている。この15人の崎山蒼志はSNSで募集。多くの応募の中から選りすぐりの崎山蒼志が勢ぞろいし、ちょっ