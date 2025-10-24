10月23日、国分太一が『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）の降板をめぐる同局の対応について、日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済を申し立て、波紋を呼んでいる。「国分さんの代理人弁護士が会見を開いたことに対し、日テレが強く抗議。国分さん側は降板理由を告知されなかったと主張する一方、日テレは複数の重大なコンプライアンス違反があったと指摘し、両者の見解は平行線のままです」（芸能記者）対立は長期化をたどり