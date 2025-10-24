Archeが、7月6日に東京・渋谷WWWで開催した初のワンマンライブ＜the process of sublimation＞より、「you are」のライブ映像を公開した。9月より6週連続でライブ映像を1曲ずつ公開してきたArcheだが、今回の「you are」でいよいよラストとなる。◆Arche 動画「you are」は当日の本編ラスト曲として披露された楽曲。温かみのあるサウンドとポジティブなリリックが特徴で、SPENSR（G）、Desire Nealy（Dr）、小山翔大（B）、MPC GIR