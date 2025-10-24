女王蜂が、公式ファンクラブ“CLUB OF qb”会員限定で開催している＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞を東京・大阪にて開催することを発表した。本公演は、「CLUB OF qb」公式サイトにて楽曲投票を行い、それをもとにセットリストを決定するという。なお、本日より公式ファンクラブ「CLUB OF qb」にて、ファンクラブ会員限定でチケットの受付を開始。受付期間中の入会でも申し込みができるとのことなので、ぜひチェックし