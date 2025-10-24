SUPER BEAVERが、2025年6月に開催された自身初となるスタジアム単独公演の模様を収録したライブ映像作品『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』の発売を記念し、10月29日0時よりZOZOマリンスタジアムのライブ音源を全曲配信リリースすることを発表した。▲ジャケット写真さらに、10月24日22時30分より放送のTOKYO FM/JFN 全国38局ネット「SCHOOL OF LOCK!」番組内レギュラー枠「ビーバーLOCKS!」にて、