PSYCHIC FEVERが、テレビ朝日で放送がスタートするドラマ『仮面の忍者 赤影』のOP楽曲「SWISH DAT」をリリースし、本日20時にMVを公開した。◆PSYCHIC FEVER 動画「SWISH DAT」はアーバンミュージック＝HIPHOP/R&Bを基調に、ドラマの世界観である《和》の要素をトラックに取り入れたクールな一曲になっているという。MVは、Issei Terada（PLUTOS Inc.）監督により和×HIPHOPのジャパナイズドで迫力ある映像が完成したとのこと