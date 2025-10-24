マカロニえんぴつが10月3日、映画『火喰鳥を、喰う』主題歌となる「化け物」を配信リリースした。同楽曲のミュージックビデオに続いて、MVメイキング映像がオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。監督を務めたのは田辺秀伸。池のほとりに佇むおどろおどろしい洋館を正面に、マカロニえんぴつのメンバーが演奏する姿が映し出され、映画の世界観と呼応するような不気味な映像に仕上がっている。MVは公開後に180万回再生を突