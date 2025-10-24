Eveが10月31日、TVアニメ『ポケットモンスター』新章“ライジングアゲイン”のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「アイオライト」を配信リリースすることが決定した。これにともなって同曲が使用された本予告映像がポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開となった。映像では楽曲の一部を最速で聴くことができる。合わせて公開されたジャケットイラストは人気漫画の作画なども担当している“出水ぽすか”が手掛けたものだ。