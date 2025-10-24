高市首相が閣僚らに新たな経済対策の策定を指示する中、鈴木農林水産相は、コメの価格高騰への対応として、「おこめ券」の導入に強い意欲を示している。しかし、ネット上では「また子育て世帯と高齢者にだけばら撒（ま）くのか」など、一部批判の声もあがる。鈴木農水相は24日、改めて発言の真意を説明した。どのような仕組みになりそうなのか。◇高市新内閣で“コメ担当大臣”に起用された鈴木憲和農水相は、就任にあわせた