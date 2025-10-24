クマヒグマを題材にしたスリラー映画「ヒグマ！！」について、製作委員会は24日、公開を延期すると公式サイトで発表した。11月21日からの公開を予定していたが、国内でクマによる被害が相次いでいることを受けて決めた。「新たな公開日は、改めて確定次第発表する」としている。公式サイトなどによると、同作は俳優の鈴木福さんが主演。闇バイトとクマ被害という現代の恐怖を描いた物語で、「襲撃・食害の描写」も含まれている