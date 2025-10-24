（資料写真）電車内に置き忘れられたミラーレス一眼カメラを着服したとして、神奈川県警は２４日、遺失物横領の疑いで、埼玉県川越市、無職の男性（７３）を書類送検した。書類送検容疑は、３月２０日午後１時半ごろ、秦野市内を走行中の小田急線車内で、３０代の会社員の女性＝千葉県柏市＝が置き忘れたカメラ入りのバッグ（計約２４万６千円相当）を横領した、としている。県警鉄道警察隊によると、男性はカメラの愛好家で