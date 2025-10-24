Bimi¤¬2025Ç¯10·î17Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãBimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£DJ dip¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆBimi¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Bimi¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖUnique¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿Í¤½¤ì¤¾