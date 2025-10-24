地球のお魚ぽんちゃんによる人気コミック『霧尾ファンクラブ』が、2026年にテレビアニメ化されることが決定。メインキャストとして三好藍美役に稗田寧々、染谷波役に若山詩音、霧尾賢役に梶原岳人が発表された。併せて、ティザービジュアルとティザーPVも公開となった。【動画】稗田寧々、若山詩音、梶原岳人がメインキャストに！アニメ『霧尾ファンクラブ』ティザーPV原作は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（