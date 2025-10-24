タイガー魔法瓶は、タイガー土鍋炊飯器の20年目を記念して、TIGERリミテッドモデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRX-MC型」および、TIGERリミテッドモデル「土鍋ご泡火炊き JRX-BC型」を120台限定で受注生産販売します。サイズはそれぞれ3.5合炊き／5.5合炊きを用意。2025年11月4日より公式オンラインストアにて受付を開始し、順次出荷します。 タイガーの土鍋炊飯器の内なべは、内径誤差±1.0mmという通常の焼きものでは考