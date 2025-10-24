フジテレビは２４日のバラエティー番組「酒のツマミになる話」（後９時５８分）の内容を差し替え、過去の番組などを放送することになった。関係者によると、放送直前に局幹部らが番組上の演出などを問題視したという。番組ホームページでは当初、詳細な放送内容が記載されていたが、現在は「お知らせ放送内容を変更してお送りします」と修正されている。１７日に予告した内容は「ハロウィーンパーティー開催」として、ゲスト