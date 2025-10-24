今、キーホルダーやチャームをバッグにジャラっと付けるのが人気。大人もバッグに付けやすい便利アイテムが【ダイソー】に登場しているので紹介します！「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボグッズで、可愛いハートモチーフに一目惚れしてしまいそう。実用性を備えているのがポイントなので、ぜひチェックしてみて。 メガネやキャップの持ち運びに便利なハートフック