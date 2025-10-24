元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、３２歳の誕生日を迎えた。中川アナは２４日まで自身のインスタグラムで「３２歳とってもハッピーということでいろんなピースで笑」とつづり、グレーのオフショルトップスでピースするショットを複数枚アップ。「みなさま、いつも本当にありがとうございます！感謝の気持ちを胸にますますがんばっていきます」と続けた。この投稿にファンからは「可愛すぎ」「やはりお美しい！」