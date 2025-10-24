◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ男子第１節大阪Ｂ―サントリー（２４日、兵庫・ジーライオンアリーナ神戸）昨季レギュラーシーズン１位の大阪Ｂが、ホームで昨季王者のサントリーを迎え撃った。第１セットは２５―２３でサントリーが先取したが、第２セットはホームの大阪Ｂが反撃。５―４から新主将の西田有志のライトからのスパイクが決まると、１５―１３から山内大晶のクイックなどで連続得点。サントリーとの差を