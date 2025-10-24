俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後4：30※関西ローカル)の25日放送回では、「狭小10坪で明るさとプライバシー克服鍵は10度ナナメ！の入れ子ハウス」が登場する。【住人十色】狭小住宅とは思えない！開放的な18帖のLDK舞台は、東京都台東区谷中。住人（アルジ）は、子どもが1人いる3人家族。昨年、妻の実家が所有する土地を譲り受けて家を建てた。昔ながらの