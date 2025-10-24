実業家の西村博之（ひろゆき）氏（48）が24日、自身のX（旧ツイッター）で、腫瘍マーカーでがんの疑いが出たことを公表した作家で日本保守党の百田尚樹代表に“ひろゆき節”でエールを送った。百田氏はこの日、自身のSNSで「腫瘍マーカーで悪性腫瘍の疑いが。腎臓以外に新たなガンができたかもしれん」と明かした。昨年、腎臓がんで2度の手術を受けており、「まあ仮にガンでも、この歳まで自由気儘に生きてきたのだから、不満