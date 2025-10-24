長野市の長野商業高校で年に1度の伝統行事「長商デパート」が24日開幕しました。101回目の今回、大切にしているのは「おもてなし」です。「いらっしゃいませ～！新鮮なお魚ありますよ～いかがですか～」生徒たちの元気な声が響く長野商業高校の「長商デパート」。ビジネス教育の実践の場として仕入れから販売まですべて生徒が担っていて今年で101回目です。種類が豊富な鮮魚コーナーや