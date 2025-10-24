保護犬とのお散歩中に、小さな男の子が側溝の近くを歩きたがっていたら…？保護犬の優しさあふれる行動が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で7万9000回再生を突破。「素晴らしい」「さすがお兄ちゃん」といった声が寄せられています。 【動画：散歩中、側溝を歩きたがる小さな男の子→元保護犬が『危ない』と気づいて…思わず泣けてくる『尊い行動』】 お散歩中に、男の子が側溝の近くを歩きたがったら… Instagramアカウント「im