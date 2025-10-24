投資ファンドのオネックス・パートナーズは、ウエストジェット航空の株式の25％の売却を完了した。デルタ航空に15％、大韓航空に10％の株式を5億5,000万米ドルで売却した。さらにデルタ航空は、エールフランスKLMに2.3％の株式を売却した。オネックス・グループは引き続き、ウエストジェット航空の株式の75％を保有し、経営を引き続き担う。デルタ航空と大韓航空は、少数株式の取得によるパートナーシップを強化する。デルタ航空は