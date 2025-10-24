7人組グループ・BTSのJINが10月31日・11月1日の2日間、韓国・仁川市の仁川文鶴競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催する。本公演はGlobal Superfan Platform 「Weverse」でもオンラインストリーミングされる。【写真】公演では…ファンが選んだ衣装で制服姿も披露したBTS・JINJINは公演を控え、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて期待感を一層高める一問一答を公開した。――アンコールファンコンサート