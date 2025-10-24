ストーカーなどの人身安全事案の対処を指揮する全国警察の司令塔を集めた会議が開かれ、警察庁長官が司令塔による指揮の一元化を徹底するよう指示しました。神奈川県川崎市でストーカー被害を訴えていた女性が殺害された事件を受け、警察庁は先月、全国の警察本部に対し、ストーカーなど人身安全事案の対処を指揮する「司令塔」を設置するよう指示していました。そうした中、警察庁は24日、全国警察で「司令塔」を務める幹部を集め