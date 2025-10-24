前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。25日に開幕する日本シリーズのポイントにDH制を挙げた。ソフトバンクの本拠地で行われる第1、2戦はDH制を採用する。片岡氏は「ポイントはDH制。DH制を使う方が難しい」と指摘した。DH制は打つだけと思われるが、打席の入り、コンディションの作り方など、意外と難しいという。リーグ戦で圧倒的だった阪神が今年の交流戦で苦戦した