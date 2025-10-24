フジテレビ「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）が24日、放送当日急きょ番組内容を変更して放送されることになった。先週17日放送の予告では千鳥の大悟とノブに加え、ゲストに人気コスプレイヤー・えなこ、タレントの松丸亮吾と中島知子、ガクテンソクの奥田修二、ちょんまげラーメンの田渕章裕が登場。それぞれがハロウィーンのコスプレをしてトークを繰り広げる様子が放送されていた。スポニチ本紙の取材に同局は「詳細