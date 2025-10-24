広島と韓国の清州を期間限定で結んでいた格安航空会社の「エアロK航空」が11月19日から順次、定期運航になります。ビジネス客や観光で反響が大きかったということで、運航スケジュールは月曜日、水曜日、金曜日、日曜日の週4往復です。【2025年10月24日放送】