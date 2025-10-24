23日、カープがドラフト1位指名で交渉権を獲得した仙台大学の平川蓮外野手。ドラフト会議から一夜明けた24日…。■広島・新井貴浩監督「いい体しているね」新井監督自ら指名あいさつに訪れました。平川選手に新井監督の印象を聞いてみると…。■広島ドラフト1位指名・平川蓮選手「タクシーの中からオーラを放っていて、すごいプロ野球選手だと思った」■代表質問「監督ですが…」■平川蓮選手「あっ…緊張してい